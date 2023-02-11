足球》再戰2024！巴西後防大將席爾瓦與切爾西續約1年

38歲老將席爾瓦與切爾西簽署一年延長合約。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超6大豪門之一的「藍軍」切爾西稍早宣布，球隊正式與巴西資深後衛席爾瓦（Thiago Silva）簽下一年延長合約。此舉意味這位沙場老將至少待到明年球季結束，並將連續第4年代表藍軍出賽。

現年38歲的席爾瓦，生涯顛峰多於法甲豪門巴黎聖日耳曼度過，不過他自2020年轉投切爾西起，每年季末都與球隊延長合約一年，因此本次已是第3度達成相關共識。

請繼續往下閱讀...

席爾瓦簽署新合約後表示，能繼續為藍軍效力，自己感到相當開心，並說道：「當我第一次與切爾西簽約時，我們只決定要共事一季。我真是萬萬都沒想到，我們的合作竟然即將邁入第4年了！」

這位「高齡」38歲的巴西國腳，本季仍稱職扮演切爾西後防指揮官。且球隊至今21場英超賽事，席爾瓦有18場比賽先發上陣；在歐冠6戰中，其中5場同樣由他擔綱先發。

談到這次與席爾瓦達成延長合約共識，切爾西球隊主席柏利（Todd Boehly）及其中一位股東Behdad Eghbali皆表示：「很高興席爾瓦決定續留此地。他是一名世界級、天賦異稟的球星，球隊的未來需要借重他的經驗及領導能力，也期待我們能持續開創更美好的將來！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法