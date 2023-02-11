MLB》貝林傑離隊後中外野戰力告急 道奇1年約找來前響尾蛇重砲

佩洛塔。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇外野戰力薄弱，據大聯盟官網報導指出，道奇今天以1年650萬美元（約新台幣1.9億）的合約簽下前響尾蛇重砲佩洛塔（David Peralta），緩解中外野防區的人手荒。

在2019年國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）離開後，道奇中外野的位置空缺至今，球團雖然有意讓泰勒（Chris Taylor）和T.湯普森（Trayce Thompson）輪流鎮守中外野防區，但外野戰力薄弱，球團仍補進佩洛塔提升深度。

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現年35歲的佩洛塔是一名經驗豐富的左打者，可以守外野任何一個位置，但在9年的大聯盟生涯中多半都是守左外野，917場出賽有736場守左外野，右外野有176場，中外野只有23場。

佩洛塔大聯盟生涯9年都待在響尾蛇，隊史累積110轟、960安和468打點，並繳出平均.283/.340/.463的打擊三圍，在2018年賽季敲出單季生涯最佳的30轟，曾獲得外野銀棒獎和金手套獎的肯聽成為響尾蛇倚重的外野重砲，2020年季後與響尾蛇簽下3年2200萬美元的合約，去年季中被交易至光芒。

道奇今天以1年650萬美元的合約網羅佩洛塔，合約中附帶的激勵獎金達200萬美元，合約將在體檢過後生效。

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