網球》美國巨人締超狂里程碑 生涯搶7贏球數海放喬科維奇

伊斯納。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕去年曾在達拉斯公開賽經史上最長搶七(22:24)惜敗的美國重砲手伊斯納(John Isner),今日於這項ATP250等級的賽事中以7:6(10:8)、7:5險勝厄瓜多選手戈梅茲(Emilio Gomez),追平去年在此打進四強的成績。除此之外,伊斯納更寫下難得紀錄—他成為網球自1968年進入開放年代以來,首名贏得500盤「搶七」的選手。

美國重砲手伊斯納贏得個人生涯第500盤搶七,此紀錄料將空前絕後。(圖片取自達拉斯公開賽官方推特)

身高208公分的伊斯納,因身材魁武,而常靠發球一擊致勝;不過人高馬大的他同時因身高因素橫移較慢,於擊球快速的職業賽場較為不利。因此他往往能保住自己發球局,但無法突破對手,進而纏鬥至搶七決勝負。截至今日,伊斯納也以819次搶七紀錄高居史上第一。

請繼續往下閱讀...

他在這場淘汰戈梅茲的八強賽,首盤搶七時曾一度面臨對手盤末點,最終才逆轉拿下,同時也是別具意義的搶七第500勝。而次盤他則於數5:5平手時,連保帶破收下比賽勝利,避免再戰至另一回搶七。

伊斯納賽後受訪時直言:「我曾於巡迴賽中贏過許多搶七,但這場比賽首盤是第500勝,真是一個特別的里程碑。當然我也很慶幸第二盤不用透過(搶七)第501勝才贏球。」

伊斯納這項數字不僅前無古人,恐將後無來者。因為在史上搶七勝場數前5名選手當中,包含排行第2的瑞士傳奇費德爾(Roger Federer,466勝)在內,榜單上2至5名皆已高掛球拍。現役球員以塞爾維亞好手喬科維奇 ( Novak Djokovic)299勝最為接近,但突破紀錄的機會微乎其微。

.@JohnIsner won his 500th career tie-break set @DALOpenTennis in QF. Here are the Open Era tie-breaks won leaders:@JohnIsner 500-319@rogerfederer 466-247@ivokarlovic 398-403

Pete Sampras 328-194@feliciano_lopez 325-278