網球》美國巨人締超狂里程碑 生涯搶7贏球數海放喬科維奇

伊斯納。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年曾在達拉斯公開賽經史上最長搶七（22：24）惜敗的美國重砲手伊斯納（John Isner），今日於這項ATP250等級的賽事中以7：6（10：8）、7：5險勝厄瓜多選手戈梅茲（Emilio Gomez），追平去年在此打進四強的成績。除此之外，伊斯納更寫下難得紀錄—他成為網球自1968年進入開放年代以來，首名贏得500盤「搶七」的選手。

美國重砲手伊斯納贏得個人生涯第500盤搶七，此紀錄料將空前絕後。（圖片取自達拉斯公開賽官方推特）

身高208公分的伊斯納，因身材魁武，而常靠發球一擊致勝；不過人高馬大的他同時因身高因素橫移較慢，於擊球快速的職業賽場較為不利。因此他往往能保住自己發球局，但無法突破對手，進而纏鬥至搶七決勝負。截至今日，伊斯納也以819次搶七紀錄高居史上第一。

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他在這場淘汰戈梅茲的八強賽，首盤搶七時曾一度面臨對手盤末點，最終才逆轉拿下，同時也是別具意義的搶七第500勝。而次盤他則於數5：5平手時，連保帶破收下比賽勝利，避免再戰至另一回搶七。

伊斯納賽後受訪時直言：「我曾於巡迴賽中贏過許多搶七，但這場比賽首盤是第500勝，真是一個特別的里程碑。當然我也很慶幸第二盤不用透過（搶七）第501勝才贏球。」

伊斯納這項數字不僅前無古人，恐將後無來者。因為在史上搶七勝場數前5名選手當中，包含排行第2的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer，466勝）在內，榜單上2至5名皆已高掛球拍。現役球員以塞爾維亞好手喬科維奇 （ Novak Djokovic）299勝最為接近，但突破紀錄的機會微乎其微。

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