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NBA》塔圖姆飆41分締史上第一紀錄 與懷特攜手飆分退黃蜂

2023/02/11 12:25

塔圖姆和D.懷特聯手攻下74分，幫助塞爾提克大勝黃蜂，近期拉出一波3連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天在主場迎戰黃蜂，綠衫軍一哥塔圖姆（Jayson Tatum）和D.懷特（Derrick White）聯手攻下74分，塞爾提克此役一路保持領先，最多領先達28分，終場以127：116大勝黃蜂，近期拉出一波3連勝，本季對戰黃蜂4戰全勝。

塞爾提克雙槍之一的J.布朗（Jaylen Brown）日前對戰七六人受傷，搶籃板時臉部遭隊友塔圖姆肘擊，檢查後臉部確定出現骨折情況，將會缺陣一段時間。

D.懷特今天成功補上J.布朗不在的火力空缺，飆進8記三分球，攻下生涯單場新高的33分，另外送出10次助攻和3次阻攻，他也成為隊史自沃克（Antoine Walker）之後，首度達成單場至少30分、10助攻和8顆三分球的球員。

塞爾提克一哥塔圖姆手感依舊火燙，今天攻下全場最高的41分，另外投進5顆三分球，他也成為NBA歷史上最年輕且首位在25歲前投進1000顆三分的球員。

除此之外，塔圖姆本季累積8場單場40分的比賽，與傳奇名將皮爾斯（Paul Pierce）並列隊史第三多，僅次於「大鳥」柏德（Larry Bird）的9場（1984-1985賽季）和11場（1987-1988賽季）。

黃蜂以羅齊爾（Terry Rozier）的27分最佳，外帶3抄截，「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）有24分、10助攻和9籃板的準大三元表現，華盛頓（P.J. Washington）有17分、7籃板，M.威廉斯（Mark Williams）繳出11分、12籃板的雙十表現。

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