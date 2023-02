經典賽》英國隊陣中高達17人在美國出生！網友：又一支傭兵隊⋯

湯普森。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟昨天正式公布今年經典賽20國正式參賽名單,值得一提的是,英國隊陣中有17人是在美國出生,也被戲稱為「又一支美國傭兵隊」。

上一屆2017年的經典賽,以色列陣中大多都是美國籍猶太裔球員,當時在首輪不但擊敗南韓隊,還以15:7痛扁台灣隊,成功打進複賽,當時引起不小話題。

美媒《棒球美國》表示,本屆英國隊陣中擁有水手隊的大物新秀捕手佛特(Harry Ford)領銜,另外道奇隊外野手、NBA勇士隊球星K湯的弟弟T.湯普森(Trayce Thompson)也入列。其他還有國民隊內野手福克斯(Lucius Fox)、紅人隊投手吉博特(Ian Gibaut)等現役大聯盟球員參戰。

英國隊此次與美國、墨西哥、哥倫比亞、加拿大一同被分在C組。

And here it is. Your 2023 @WBCBaseball roster. Congratulations to the players and staff, as well as to the many who have come before you, who we know will be supporting us on every pitch.#fearless #selfless #relentless #LetsGoGB

pic.twitter.com/qM3qInx5QW