經典賽》英國隊陣中高達17人在美國出生！網友：又一支傭兵隊⋯

湯普森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟昨天正式公布今年經典賽20國正式參賽名單，值得一提的是，英國隊陣中有17人是在美國出生，也被戲稱為「又一支美國傭兵隊」。

上一屆2017年的經典賽，以色列陣中大多都是美國籍猶太裔球員，當時在首輪不但擊敗南韓隊，還以15：7痛扁台灣隊，成功打進複賽，當時引起不小話題。

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美媒《棒球美國》表示，本屆英國隊陣中擁有水手隊的大物新秀捕手佛特（Harry Ford）領銜，另外道奇隊外野手、NBA勇士隊球星K湯的弟弟T.湯普森（Trayce Thompson）也入列。其他還有國民隊內野手福克斯（Lucius Fox）、紅人隊投手吉博特（Ian Gibaut）等現役大聯盟球員參戰。

英國隊此次與美國、墨西哥、哥倫比亞、加拿大一同被分在C組。

And here it is. Your 2023 @WBCBaseball roster. Congratulations to the players and staff, as well as to the many who have come before you, who we know will be supporting us on every pitch.#fearless #selfless #relentless #LetsGoGB

pic.twitter.com/qM3qInx5QW — Great Britain Baseball （@GB_Baseball） February 10, 2023

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