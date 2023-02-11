NBA》柯瑞、杜蘭特等3人缺席明星賽 愛德華茲和福克斯遞補首度入選

柯瑞、杜蘭特和Z.威廉森因傷缺席明星賽，由愛德華茲、西亞卡姆和福克斯遞補空缺。（資料照，本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽2月20日登場，由於勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）、甫被交易至太陽的明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）和鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson ）都因傷不會參加明星賽，NBA官方今天宣布3人空缺將由灰狼二哥愛德華茲（Anthony Edwards）、暴龍「龍王」西亞卡姆（Pascal Siakam）和國王主控福克斯（De’Aaron Fox）遞補。

愛德華茲和福克斯生涯首度入選明星賽，而西亞卡姆則是生涯第2次。愛德華茲是2020年選秀狀元，NBA第三年打出生涯年，場均24.7分、6籃板、4.6助攻和1.6抄截都是生涯單季新高，46.4％投籃命中率和36.7％的三分球命中率也是生涯最佳。

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福克斯本季場均繳出24.2分、6.3助攻和4.3籃板，50.4％投籃命中率寫下生涯單季新猷，他在本季第四節和延長賽最後5分鐘、兩隊差距5分以內的比賽，共拿下128分勇冠全聯盟，堪稱是本季最會打決勝節的球員。

西亞卡姆2019-2020賽季首度入選明星賽，成為首位出身發展聯盟且踏上明星賽舞台的球員，本季場均出賽37.5分鐘是全聯盟最多，場均25分、8籃板和6.2助攻也都是生涯單季新高。

此外，柯瑞、杜蘭特和Z.威廉森都是明星賽先發人選，先發位置將分別被七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）、爵士「高砲塔」馬卡南（Lauri Markkanen）和灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）取代。

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