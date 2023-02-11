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NBA》東契奇不在沒差！ 厄文轟25分繳雙十率獨行俠刺殺國王

2023/02/11 15:09

厄文今天攻下25分、10助攻，帶領獨行俠在客場以122：114擊敗國王，近期取得3連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕即便獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）仍因傷高掛免戰牌，新同學厄文（Kyrie Irving）連兩場繳出好表現，今天攻下25分、10助攻，帶領獨行俠在客場以122：114擊敗國王，近期取得3連勝。

厄文在交易大限前如源離開籃網，改披獨行俠戰袍，首秀就打出慶祝行情，繳出24分、5助攻，率隊擊敗由雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）坐鎮的快艇，儘管今天對戰國王仍無法與東契奇連線，但厄文完全補上他的火力空缺，讓外界相當期待兩人聯手，會擦出怎樣的火花。

此役厄文14投5中、包括三分球8投3中，12罰12中，繳出全隊最高的25分，另有10助攻和3籃板，他成為近5年以來自東契奇之後，首度再度有人單場繳出至少25分、10助攻的數據。

獨行俠今天下起三分雨，全場投進18顆三分球，命中率高達41.9％，最多領先國王達24分，雖然最後34秒被國王追到只差6分，但厄文和布拉克（Reggie Bullock）最後6罰都穩穩命中，讓國王無計可施，終場就以114：122吞敗。

獨行俠除了厄文有好表現外，J.格林（Josh Green）有17分、7助攻，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）貢獻15分、7籃板和5助攻，伍德（Christian Wood）替補得13分，哈迪（Jaden Hardy）飆進4顆三分球挹注12分，麥基（JaVale McGee）拿到11分和9籃板。

首度入選明星賽的國王主控福克斯（De'Aaron Fox），今天攻下全場最高的33分，外帶6籃板和5助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）有18分、11籃板和7助攻的穩定表現，K.穆雷（Keegan Murray）飆進4顆三分球得16分。

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