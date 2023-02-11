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經典賽海報更新 盧秀燕：大家團結讓國際組織聽到我們的聲音

2023/02/11 14:01

經典賽海報更新，盧秀燕：大家團結讓國際組織聽到我們的聲音。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2023年世界棒球經典賽（WBC）3月將在台中開打，但賽事官方臉書粉專昨日釋出分組海報，A組海報獨漏台灣球員身影，引發國人強烈不滿，今日美國職棒大聯盟（MLB）緊急修正，補上中華隊林子偉照片；台中市長盧秀燕說，很高興經典賽聽到台灣人的聲音，事件也顯示「大家團結可以讓國際組織聽到我們的聲音」。

經典賽海報獨漏中華隊球員身影，引起國人不滿，包括中華職棒、台中市政府等單位紛向美國職棒大聯盟（MLB）官方表達嚴正抗議並要求即刻修正，今（11）日凌晨MLB也趕緊修正，將中華隊林子偉放入新的海報中，海報重新上架。

世界棒球經典賽全球僅4座城市具舉辦資格，台中市就是其中之一，今年經典賽睽違10年再度回到台中舉辦，Ａ組賽事主要場次均在台中開打，台中市政府對事件極關注，盧秀燕說，今早看到經典賽網站已更新將中華隊球員放上海報，很高興WBC聽到台灣人的聲音，事件也顯示大家團結可以讓國際組織聽到我們的聲音。

盧秀燕說，事情已解決，接下來重要的是希望大家在3月份到台中看球賽，給中華隊加油鼓勵。

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