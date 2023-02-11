經典賽》不妙！曾仁和登板受傷表情超痛苦 下午急送醫檢查

曾仁和傷退。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕不妙！經典賽台灣隊右投曾仁和今天首度投Live BP（實戰投打練習），僅丟幾球他就摸著左下背部，表情顯得非常痛苦，隨後緊急退場接受治療，身兼台灣隊打擊教練的樂天桃猿教頭曾豪駒，看到樂天子弟兵受傷，立即從本壘後方快步走向投手丘趨前關心，顯得憂心忡忡。

曾仁和傷退。（記者廖耀東攝）

台灣隊總教練林岳平表示，曾仁和稍早進行投手面對打者的狀況性演練，在下投手丘撿球接傳一壘時，下背部有一點緊繃不適，今天下午將到醫院做進一步檢查和確認，「以目前狀況來看，下週曾仁和將停止練習和投球。」

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曾仁和退場治療結束離開防護室，仍不斷摸著下背部，走路步伐有些蹣跚，不斷緊皺眉頭，不適感似乎沒有緩解。

經典賽不到1個月就要開打，如今曾仁和在練習時不慎受傷，接下來他能否投入訓練和比賽都是未知數；餅總坦言，難免會擔心，現在只能等就醫檢查結束，才能決定之後如何做訓練。

曾仁和打過2013年經典賽，這次將是第二次參賽，具大聯盟資歷的他，去年先發11場拿下7勝2敗、防禦率2.48，表現不俗，只是近年他飽受大小傷勢影響，今天又因傷緊急退場，可謂流年不利。

投手胡智為剛要捕捉曾仁和投球英姿時，曾仁和腰部不適下場，讓他在場邊相當緊張。（記者廖耀東攝）

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