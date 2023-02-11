NBA》東、西部爐主之爭 活塞二度延長險勝賞馬刺11連敗

活塞菜鳥中鋒杜倫今日有30分、17籃板演出，助球隊經二度延長擊敗馬刺。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前苦吞10連敗的馬刺今日作客東部爐主活塞，排名後段班的兩隊此役打來格外激烈，雙方歷經二度延長才分出勝負。最終活塞靠著波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）獨攬全場最高32分，且延長賽進帳10分的帶領下，以138：131力克馬刺，同時賞給後者平本季最長的11連敗。

今日繳出30分、17籃板的活塞菜鳥中鋒杜倫（Jalen Duren）賽後表示，這是場「年輕球員間的較量」，並稱雙方陣中的年輕小將都想藉此役打出名堂。

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現年19歲的杜倫，本場比賽攻守數據讓他成為聯盟史上繼已故球星馬龍（Moses Malone）、歷史總得分王詹姆斯（LeBron James）及本季狀元班切羅（Paolo Banchero）後，第4位能在20歲前完成單場「30分、15籃板」以上成績的選手。

活塞教頭凱西（Dwane Casey）也大讚杜倫的精采表現，同時說道：「他今晚貢獻良多，包括鞏固籃板，以及轉換快攻得分，若非他只有9罰4中，他可能可以得到更多分數。」

反觀苦吞追平本季最長連敗紀錄的馬刺，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）賽後僅稱，自己不會因此苛責子弟兵，同時也讚賞活塞的年輕好手給自家球員上了一課。

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