NBA》爆拓荒者隱瞞傷勢小裴頓體檢未過 美媒曝勇士下一步盤算！

〔體育中心/綜合報導〕昨日勇士達成四方交易,送出前榜眼威斯曼(James Wiseman),欲換回拓荒者隊的小裴頓(Gary Payton II),不料今天就爆出小裴頓體檢未過的消息,然而隨後勇士記者普爾(Monte Poole)表示,勇士仍願意留下小裴頓。

《The Athletic》今日報導指出,根據聯盟消息人士指出,小裴頓過去一段時間仍是帶傷上陣,球隊人員一直告訴他要挺過去,並給他注射止痛藥,而且拓荒者隊在交易時未如實轉告勇士這個事實,他的傷勢嚴重的話可能導致再度缺陣2至3個月,屆時例行賽都結束了。推特上就有火箭記者看不下去說:「拓荒者的作法難以被原諒。」

不過記者普爾也表示,勇士仍很可能會無視體檢結果,繼續留住小裴頓,即便他將無限期缺陣。他說,勇士仍有最多72小時時間考慮接受或放棄交易,他們仍對上季的奪冠功臣小裴頓抱持期望。

