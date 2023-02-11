PLG》林書豪將迎首秀 鄭志龍透露他訓練狀況和明估計上場時間

林書豪加盟高雄鋼鐵人隊，與球隊球員合影。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕P. LEAGUE+ 高雄17直播鋼鐵人今在主場迎戰新北國王，而明天和台新夢想家一戰，將是前NBA台裔球星林書豪加入台灣職籃首秀。他目前已跟著球隊訓練4次，主帥鄭志龍稱讚他是國際級的球員，也讓隊上球的流動更好。

林書豪抵台至今已跟著鋼鐵人訓練約4次，鄭志龍透露，目前林書豪體能狀況正一步一步往上，訓練感覺很不錯，他也直接透露，若沒意外會希望讓他出賽36至38分鐘，但也會看他的體能狀況來調整。

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由於鋼鐵人目前陣中只有一名專職控球陳又瑋，其餘後衛偏向進攻型的球員，鄭志龍提到球隊的問題，「如果進攻發揮很好時，問題不大，但有相當多的時間是組織不好，又限制到自己的進攻，這一方面問題滿困擾我們，所以才會變成又瑋打到40分鐘情況。」另外，鄭志龍提到，林書豪的能力跟陳又瑋的專長，在訓練時的搭配也能見到成效。

此外，鄭志龍透露，林書豪在加入練球後，不只是解決球隊組織的問題，他也展現個人經驗值，希望能改善球隊應變執行落差很多的問題，「書豪在球場上應變，讓我們的球員學習到不少，像是要怎麼在比賽過程中讓自己有所發揮，又能夠幫助隊友；在我們對打過程中，也會給我們本土球員有種『原來籃球可以這樣打』的感覺。」

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