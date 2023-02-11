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經典賽》巴拿馬大聯盟軍團壓陣 牛棚戰力讓餅總印象深刻

2023/02/11 14:53

練教練林岳平。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕3月WBC經典賽台灣隊將在8日首戰巴拿馬，昨天巴拿馬公布30人正選名單，其中14人具大聯盟資歷，另有多名小聯盟2、3A好手助陣，實力不容小覷。

攤開巴拿馬30人正選名單，投手群包括光芒古耶拉（Javy Guerra）、洛磯勞倫斯（Justin Lawrence）、天使巴雷亞（Jaime Barria）、國民艾斯皮諾（Paolo Espino），還有光芒捕手貝森寇特（Christian Bethancourt）、大都會內野手（Jonathan Arauz），去年他們都在大聯盟出賽。

台灣隊總教練林岳平表示，上週針對情蒐小組所提供的4隊預測30人正選名單有哪些選手，有幾位預測人選，但30人還沒辦法完全了解，至於巴拿馬的戰力，有收到幾名後援投手情蒐資料，確實具備相當的能力。

餅總強調，現在30人正選名單出來之後，我們會迅速地和情蒐單位做連結，會趕快了解名單選手的特色和隊形，目前還沒有辦法完全掌握預賽各隊狀況。

首戰巴拿馬很關鍵，餅總說，「不管什麼賽事、對手是誰，首戰都是最重要的比賽，第一戰就要打出球隊的球風和氣勢，每隊都一樣，第一戰很重要。」

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