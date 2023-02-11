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日職》王柏融隊內紅白戰敲追平安 加藤豪將猛打賞、單場4度上壘

2023/02/11 18:10

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天進行隊內紅白戰，所屬紅隊的台灣好手王柏融替補出賽，貢獻1支追平安打。紅隊最後以5比3贏球。

王柏融在第7局一、二壘有人的局面，擊出左外野安打，打回追平分，幫助球隊追成3比3平手，更趁對方守備失誤上到二壘。前6局只拿1分的紅隊，這局攻進4分大局，讓紅隊最後以5比3逆轉收下勝利。

上季旅日第4年，王柏融在一軍出賽機會不多，僅上場15場比賽，32打數只敲2安、吞12次三振，打擊率僅0.063，表現欠佳。王柏融本季以育成合約續留日本火腿，他也是本屆經典賽台灣代表隊的一員。

擁有大聯盟經驗的火腿內野手加藤豪將，他在1月自主訓練時不慎造成右手食指骨折，但經過短短5天就開始做打擊練習，並參加練習賽。加藤豪今天全場貢獻3支安打，包含2支適時安打，進帳2打點，另選到1次保送，全場5打席共有4次上壘。

加藤豪將雖然在2013年美職選秀會被洋基挑中，他直到去年才在藍鳥隊站上大聯盟舞台。加藤豪將去年季後投入日職選秀會，被火腿隊以第3指名選中。

此外，曾是2016年軟銀第一指名的右投田中正義，本季轉戰日本火腿，他今天先發投1局被敲3支安打無失分，最快投到154公里。

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