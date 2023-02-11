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5人制U18亞洲盃》台灣隊力退中國 奪賽史首冠

2023/02/11 16:33

2023年第1屆亞洲盃5人制（U18）棒球錦標賽，台灣隊今直落2成績擊敗中國隊，奪得此賽事史上首座冠軍獎盃。（棒協提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2023年第1屆亞洲盃5人制（U18）棒球錦標賽，台灣隊今（11日）以10比5、5比4，直落2成績擊敗中國隊，奪得此賽事史上首座冠軍獎盃，更取得預計今年將首度舉辦世界盃5人制（U18）棒球錦標賽門票。台灣隊總教練林朝煌說：「這次出來打比賽，是學習一些經驗，準備在世界盃打出更好成績。」

台灣隊以臺中市為主體，經過2階段、共12天的集訓後，在亞洲盃中先後擊敗強敵奪得冠軍，林朝煌表示：「選手們真的很辛苦，5人制的比賽非常激烈，速度、節奏都很快，所以小朋友身上多多少少都有點傷，但大家還是非常努力的拼戰，真的很高興他們能拿到這座冠軍。」

今上午超級循環賽，台灣隊先以直落2擊敗韓國，取得晉級冠軍戰資格，中國隊則是擊敗地主馬來西亞晉級，在首場比賽中，中華隊在1局下就一口氣攻下8分奠定勝基，以10比5拿下第一戰勝利。

隨後進行第2戰，台灣隊雖然先馳得點，但遭中國隊緊咬，在關鍵第5局一度被追到5比4僅領先1分，但台灣隊選手頂住壓力，靠著穩定守備拿下最後2個出局數並贏得比賽。中國隊拿下亞軍，韓國則是獲得第3名。

2023年第1屆亞洲盃5人制（U18）棒球錦標賽，台灣隊今直落2成績擊敗中國隊，奪得此賽事史上首座冠軍獎盃。（棒協提供）

2023年第1屆亞洲盃5人制（U18）棒球錦標賽，台灣隊今直落2成績擊敗中國隊，奪得此賽事史上首座冠軍獎盃。（棒協提供）

2023年第1屆亞洲盃5人制（U18）棒球錦標賽，台灣隊今直落2成績擊敗中國隊，奪得此賽事史上首座冠軍獎盃。（棒協提供）

2023年第1屆亞洲盃5人制（U18）棒球錦標賽，台灣隊今直落2成績擊敗中國隊，奪得此賽事史上首座冠軍獎盃。（棒協提供）

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