PLG》豪哥快救援！鐵米猛轟40分 鋼鐵人不敵國王吞4連敗

新北國王楊敬敏。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄17直播鋼鐵人今在主場迎戰新北國王，吸引3150名球迷進場觀戰，鋼鐵人洋將鐵米猛砍全場最高40分，但獨木難撐大廈，不敵國王5人得分上雙，鋼鐵人終場以102：109吞下4連敗。

農曆年後陷入3連敗的鋼鐵人，近期迎來前NBA台裔球星林書豪，成為討論度最高的球隊，但他明天才會上場，今在洋將方面由新洋將悟空搭配鐵米上陣。雖然鋼鐵人開局一度陷入1：11落後，但在鐵米三分球連發帶領下超前，只是國王很快還以顏色，首節打完反倒以2分領先。

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新北國王林書緯。（新北國王提供）

兩隊在第2節展開拉鋸，但在鐵米、呂政儒接力開火下再度超前，且兩隊一度打出火氣，奧帝和呂政儒在籃下卡位受雙雙倒地，也有一些言語交換，最後呂政儒吞下犯規，半場打完鋼鐵人以58：60暫時落後。

國王上半場有3人得分上雙，林書緯繳15分最高，牧倫斯、奧帝皆拿10分；鋼鐵人鐵米猛轟27分，但其他隊友得分都只有個位數。

易籃再戰，國王在牧倫斯、奧帝以及楊敬敏發揮之下，取得雙位數領先；但決勝節趁著國王陣容輪替，在沒有洋將情況下，鋼鐵人順勢趕上，雙方回到個位數差距，只是仍無力超前，只能眼看國王帶走勝利。

國王奧帝攻下全隊最高25分，林書緯、楊敬敏都進帳18分；國王鐵米攻下全場最高40分，陳又瑋和藍少甫13分次之。

奧帝。（新北國王提供）



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