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承億盃全國羽球錦標賽嘉市開打 2000名選手分組競技

2023/02/11 17:36

嘉義市長黃敏惠（右二）、承億集團創辦人戴俊郎（右一）等人今天出席承億盃全國羽球錦標賽開幕儀式，為羽球選手加油打氣。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府與承億集團合辦「2023承億盃全國羽球錦標賽」，今天上午在嘉義市港坪運動公園體育館舉行開幕儀式，此次賽事提供價值總計達87萬元的獎品與集團旗下8間飯店住宿券，吸引約2000名選手參賽。

嘉義市長黃敏惠、承億集團創辦人戴俊郎、台灣一姊戴資穎的爸爸戴楠凱、中華民國羽球協會理事長張國祚、嘉市議長陳姿妏等人出席開幕儀式，為選手加油打氣。

黃敏惠表示，歡迎全台好手來嘉義市參加這場盛大的賽事，嘉義市有最好的比賽場地，大家透過賽事觀摩學習、切磋球技，讓羽球運動更富趣味及挑戰，除祝福選手發揮實力獲得最佳成績，也邀請各地好手比賽之餘逛逛嘉義市。

戴俊郎說，工作忙碌之餘，羽球是他唯一喜愛的球類運動，為鼓勵員工培養運動習慣，還為員工聘請教練授課、成立羽球隊，出資籌辦承億盃全國羽球錦標賽，就是希望邀請各路好手一同切磋，享受比賽樂趣。

市府教育處體健科長王得鑑表示，承億盃全國羽球錦標賽2月7日至2月12日，比賽為期6天，賽事分為公開組、分齡組、社會組、大專院校組、學生組及EMBA邀請組，共計1376場賽事、約2000名選手參加，其中不乏羽球強手如前國家隊球員楊仕政、邱翌如；世界壯年錦標賽國手黃秋忠、李卓群，以及戴資穎陪練員簡富紘等。

來自綠島國中三年級的小選手國三生顏渝潔，是此次花最長交通時間的選手，顏渝潔說，這次比賽是由爸爸開車、妹妹一起同行到嘉市參賽，她從國小開始接觸羽球比賽，起初很挫折但愈練習愈有心得，十分珍惜每次的比賽機會。

承億集團表示，本次購買 YONEX 羽球共 400 打做為比賽用球，因比賽用球僅使用一次，賽後會捐贈給嘉義市各國中小校，作為各校隊練習球，希望能提升嘉義羽球風氣及羽球水準。

承億盃全國羽球錦標賽2月7日至2月12日在嘉義市舉行，吸引全台約2000名選手參加。（記者王善嬿攝）

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