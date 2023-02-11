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PLG》悟空期待和球友林書豪聯手 不忘盛讚林書緯出色

2023/02/11 18:06

悟空。（高雄鋼鐵人提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄17直播鋼鐵人今在主場以102：109不敵新北國王吞下4連敗。今天鋼鐵人「開箱」新洋將悟空，他先發上陣繳出12分、4籃板，而過去曾是林書豪球友的他表示，能一起在台灣職業球隊攜手合作，他很期待也很興奮。

29歲、196公分的悟空，擁有澳洲、烏克蘭、芬蘭、烏拉圭、斯洛伐克和羅馬尼亞等聯盟出賽經驗。他在芬蘭一級聯盟繳出場均18.3分、3.1助攻、2.5抄截，三分球命中率高達4成。

今天迎來在PLG首秀，悟空表示，因為只有練過幾次球，這場表現還可以，但還是得去習慣台灣比賽的節奏還有跟隊友的配合，他也認為，自己還有進步空間。悟空認為，跟歐洲籃球比起來，台灣籃球速度比較快，歐洲則是比較強調組織、球的流動，尤其台灣有時會在進攻時間還有20秒時就出手，他也希望自己之後在有空檔時，可以打得更為積極、有侵略性。

鋼鐵人主帥鄭志龍則認為，悟空過去幾次的訓練比今天正式比賽還要好，感覺訓練時比較順暢。他也期待悟空加入後，搭配隊上其他射手王律翔、呂政儒，拉大球隊空間，讓內線上比較有機會去進攻。

過去悟空曾和林書豪是球友也曾一起訓練，這次能在台灣合體，他說：「我們之前就認識了， 能夠繼續一起打球，我非常興奮也很期待。」他提到，高中時期也曾跟林書緯打過球，還不忘稱讚林書緯今天的表現，「今天我們被他打爆了，他很會打擋拆，今天很多關鍵出手也都有把握，表現非常出色。」

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