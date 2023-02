經典賽》曾被做美國隊宣傳圖卻落選 讓洛磯左投不開心

弗里蘭。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洛磯29歲左投弗里蘭(Kyle Freeland)有意願代表美國隊參加今年的經典賽,未料美國隊公布正式名單,弗里蘭卻沒有被選進國家隊,讓他感到不開心。

弗里蘭上季出賽31場,戰績9勝11敗防禦率4.53,共投174.2局被敲193支安打,被打擊率是偏高的2成81,每局被上壘率(WHIP)為1.41。其中,弗里蘭去年丟出16次觸身球,不但是生涯新高,也是全大聯盟第三多。

弗里蘭去年表態願意參加經典賽,大聯盟官方推特去年曾在12月為他做經典賽宣傳圖,如今弗里蘭未被選進美國代表隊後,《丹佛郵報》的記者紐曼(Kyle Newman)在社群媒體推特上發文說,弗里蘭最初被宣傳是美國隊投手群的一員,但他卻沒有在最終名單內,弗里蘭陣營對此感到不滿意。

洛磯隊共有6名大聯盟選手參加經典賽,洛磯後援右投巴德(Daniel Bard)披美國隊戰袍,洛磯當家頭號先發馬奎茲(German Marquez)代表委內瑞拉參賽,捕手狄亞茲(Elias Diaz)為哥倫比亞出賽,游擊手特雷霍(Alan Trejo)代表墨西哥,投手勞倫斯(Justin Lawrence)則代表巴拿馬,投手柏德(Jake Bird)則披上以色列隊戰袍。

