PLG》球給他就對了！林志傑關鍵一擊 助勇士險勝領航猿拉出5連勝

林志傑投進關鍵一擊。（勇士隊提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕關鍵時刻「球給志傑」就對了！PLG台北富邦勇士最後靠著「野獸」林志傑在比賽槍響前39秒的致勝跳投，最終以80：78險勝桃園璞園領航猿，拉出5連勝，同時斬斷對手在主場桃園巨蛋的8連勝。

領航猿賽前13場拿12勝，勇士則是在農曆年後拉出4連勝，兩隊堪稱聯盟當前近況最出色的隊伍，而他們本季交手各取1勝，戰績平分秋色。

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勇士開賽靠著林志傑半場15分貢獻下，最多曾領先達12分，但領航猿下半場奮起直追，用防守壓迫對手在單節只拿13分，在三節打完追成59：61。

勇士隊拉出5連勝。（勇士隊提供）

決勝節兩隊互有領先，勇士靠著曾祥鈞中距離命中助隊建立3分領先優勢，但盧峻翔在最後1分13秒投進追平三分彈，但他下一波上籃失手，勇士也把握機會，林志傑在比賽終了前39秒的後仰跳投超前比分，隨著施晉堯的最後一擊失手，最終勇士以2分差險勝。

林志傑拿18分為勇士全隊最高，強森拿12分、18籃板，張宗憲15分，塞瑟夫在第四節6犯離場，此戰只有3分進帳。領航猿以艾爾斯的16分、17籃板表現最佳，陳冠全和桑尼各13分，施晉堯有11分，盧峻翔手感不佳只有10分。

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