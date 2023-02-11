阿布達比女網賽》詹皓晴扳倒女雙頭號種子 挑戰連兩週奪冠

詹皓晴、日本搭檔青山修子。（圖片取自詹皓晴臉書粉絲團）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣雙打好手詹皓晴與日本搭檔青山修子，今天在阿布達比女網賽4強以6：4、2：6、10：3扳倒頭號種子美國克勞琪克（Desirae Krawczyk）／墨西哥奧爾莫絲（Giuliana Olmos），挺進女雙冠軍賽，小詹將挑戰連2週奪冠。

詹皓晴上週與吳芳嫺在泰國華欣女網賽首度合作就奪得本季首冠，小詹本週來到阿布達比後和老搭檔青山修子重新合拍也延續氣勢，首戰直落二力退美澳第3種子馬丁妮茲（Nicole Melichar-Martinez ）／佩雷絲（Ellen Perez），8強原本要對上瑞士班西琪（Belinda Bencic）／ 比利時梅騰絲（Elise Mertens），但因對手傷退而兵不血刃晉級4強。

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雖然詹皓晴／青山修子今天起步較不穩，開賽就率先遭破發，但她們之後穩住陣腳，在第4局回破對手還以顏色，並在5：4領先時成功破發，以6：4先馳得點。

可惜詹皓晴／青山修子在第二盤未能延續氣勢，在第3、7局遭到破發，最終以2：6被對手扳平，雙方進入搶十大戰，詹皓晴組合找回應有節奏，直接拉出5：1的攻勢，最終以10：3勝出，搶下決賽門票。

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