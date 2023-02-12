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體育 籃球 NBA

湖人交手勇士拚止敗 今日賽事預告與轉播

2023/02/12 07:03

詹姆斯。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天NBA有2場賽事轉播，第一場是湖人對決勇士，湖人近期遭遇三連敗，碰上西部地7的勇士，哪一隊能拿下勝利呢?第二場是獨行俠對決國王，兩隊今將迎來二連戰第二戰，昨日獨行俠擊潰國王，本場國王能否戰勝獨行俠呢?記得鎖定轉播囉!

此外今日籃球部分還有HBL男子組8強賽、女子組8強賽及PLG、T1比賽，喜愛籃球的球迷朋友別錯過轉播囉！

NBA

09:30 湖人@勇士 愛爾達體育1台、緯來體育

12:00 獨行俠@國王 緯來體育（D-Live）

PLG

14:30 夢想家@鋼鐵人

17:00 攻城獅@領航猿

轉播：MOMOTV

T1

14:00 桃園雲豹@高雄海神

16:30 台南獵鷹@台啤英熊

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

UBA

14:00 義守大學VS台灣師大

16:00 高雄師大VS輔仁大學

18:00 世新大學政治大學

20:00 健行科大VS萬能科大

轉播:緯來體育

HBL

女子組8強賽

12:00 永仁高中VS南湖高中

13:40 普門中學VS淡水商工

15:20 北一女中VS金甌女中

17:00 陽明高中VS南山高中

男子組8強賽

13:40 高苑工商VS南山高中

15:20 松山高中VS東泰高中

17:00 三重商工VS光復高中

18:40 能仁家商VS泰山高中

轉播:東森超視、愛爾達體育2台


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