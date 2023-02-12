經典賽》「為何日本隊要選他？」 巨人OB質疑紅雀日裔好手

努特巴爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽即將在3月開打，日本隊首度徵召紅雀選手努特巴爾（Lars Nootbaar），這是日本武士隊史上第一次有日裔球員。但曾8度入選明星賽的巨人前球員廣澤克實預測日本隊先發打序時，不但沒有排進努特巴爾，更認為他是一位不知名的打者。

廣澤克實在日本雜誌《Sportiva》分析本屆日本隊，他預測理想的日本隊先發打序：第一棒是游擊手源田壯亮，第二棒是二壘手山田哲人，第三棒是指定打擊大谷翔平，第四棒三壘手村上宗隆，第五棒是右外野手鈴木誠也，第六棒是左外野手吉田正尚，第七棒一壘手可排山川穗高或岡本和真，第八棒是中外野手近藤健介，第九棒捕手甲斐拓也。先發投手是達比修有。

請繼續往下閱讀...

對於努特巴爾入選日本隊，讓廣澤克實感到疑惑，他提到，雖然媒體認為努特巴爾會是開路先鋒並守中外野，但以他上季在大聯盟的表現來看，出賽108場打擊率2成28，有14轟、40分打點、4次盜壘、吞71次三振、選到51次保送。廣澤克實認為努特巴爾的打擊率不高、三振又多、盜壘又少，而且他的本職是右外野手。

廣澤克實指出，中央聯盟有盜壘王、阪神虎的近本光司，或是千葉羅德隊的高部瑛斗，還有養樂多燕子的鹽見泰隆，都是中外野手的人選，質疑日本隊為何要選努特巴爾。

日本隊在本屆經典賽被分在B組，和南韓、中國、澳洲、捷克同組。

日本隊監督栗山英樹（左）。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法