高中木聯》許瑋麟高中首轟越過「綠色怪物」 成德PK戰擊敗東石

成德PK勝東石。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕新竹成德高中今面對嘉義東石高中，成德前5局處於落後劣勢，靠著許瑋麟追平全壘打將戰線逼至延長賽，8局下許瑋麟再度建功，在滿壘局面敲出安打一棒說再見，帶領球隊以6比5險勝東石高中，在高中聯賽木棒組拿下2連勝。

先發投手張哲綸面對前三名打者都無法解決，讓成德當機立斷決定換上朱柏翰救火，雖被東石王奕財敲出安打失1分，但有效降低失分，成德1局下靠著劉宇翔安打追平比分。

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東石2局上1出局後靠著七到九棒連線安打，加上高飛犧牲打，再添2分，成德則是不斷追分，3、4兩局靠著劉宇翔、林彥緯安打各得1分再度扳平，東石在5局上再次超前，成德6局下則有許瑋麟跳出，以高中首轟將比分追至4比4。

雙方打完正規7局無法分出高下，進入延長賽採取「突破僵局制」，東石在8局上藉著野手選擇攻下1分，後攻的成德則是利用林泓弦安打敲回追平分，接著保送，四棒許瑋麟掃出右外野安打直接終結比賽。

「選手沒有放棄，堅持到最後」，成德總教練黃郁倫表示，這次投手調整得不錯，沒想到先發投手一開始就有狀況，還好朱柏翰有踩住剎車，「設定幾名主力投手要輪流登板，平均分配。」

成德高二許瑋麟無疑是最大功臣，單場4支2，包括追平全壘打以及再見安打，且這轟還是挑戰三民高中棒球場「綠色怪物」18公尺高全壘打牆，相當不簡單，黃郁倫說，他跟球能力好、頭腦靈活，能打出這裡不容易，「我帶高中球隊以來只看過三個選手打出去過。

許瑋麟說，前一天就打到牆上，當時兩好球了，只想上壘，沒想到會出去，算是天時地利人和，「這一支全壘打想送給黃教練，他教我許多打擊技巧與觀念。」

許瑋麟高中首轟過「綠色怪物」。（學生棒聯提供）

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