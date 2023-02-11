高中木聯》曾偉喆勝投兼勝打 鶯歌雙王牌完封麥寮

曾偉喆包辦勝投、勝打。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕昨日以1分之差敗給大溪高中的鶯歌工商，今天（11日）在高中木棒聯賽對上麥寮高中，靠著雙投壓制及關鍵安打，以2比0拿下勝利。

前4局雙方都無法得分，直到5局下鶯歌開始有了攻勢，黃念譽先趁著對方守備失誤上壘，此時代打的曾偉喆擊出左外野三壘安打，送回跑者先馳得點，接著再靠著投手暴投再下一城。握有領先分數的鶯歌，在6局換上林鉑濬登板後援，守下6、7兩局關門守成。麥寮面對曾偉喆及U18國手林鉑濬的投球，都無法有所突破，1分未拿的情況下遭到完封。

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今天鶯歌投手曾偉喆先發5局，具國手經驗的林鉑濬後援2局，兩大王牌聯手封鎖麥寮打線。鶯歌總教練王傳家表示，這場原本打算讓另一位投手柯楊承勛登板，但昨天發現麥寮的打者對仰德的側投掌握度蠻高的，所以臨時調動讓曾偉喆在這場先發。對於今天他的投球內容，王傳家認為他在這場的好球數都走在後，是需要改進的，但好的是面對壘包上有人的情況下，處理的狀況是值得肯定的，且曾偉喆在5局上來代打也擊出關鍵破蛋分，今天的表現讓教頭感到相當滿意。

曾偉喆則說今天讓對方打者上壘率偏高，是自己需要去修正的。而身為二刀流的他，今天不僅在投球上有精湛的表現，在打擊上也有所貢獻，問及喜歡打擊還是投球，他則表示兩種所得到的成就感不一樣，所以都喜歡。

而木聯開打的前幾天，鶯歌特地提前南下雲林做移地訓練，與麥寮進行了兩場訓練賽，賽前教練也提醒打者要注意辜茂碩的變化球，但可惜的是前面幾局選手在臨場的掌握度還是沒那麼好，攻擊的串聯性仍需要加強。

鶯歌雙王牌完封麥寮。（學生棒聯提供）

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