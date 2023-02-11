排球》強震造成北賽普勒斯排球校隊16人罹難 土耳其官方證實

土耳其強震造成北賽普勒斯的排球校隊多人罹難，遺體運回國後，許多民眾前往哀悼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕土耳其和敘利亞邊界在本月6日發生芮氏規模7.8強震，造成嚴重傷亡。一支來自北賽普勒斯的排球校隊日前到土耳其參賽，卻不幸遇到強震遭到活埋。土耳其排球協會今天在社群媒體推特發文表示，來自北賽普勒斯的16名排球隊員不幸逝世。

根據《BBC》報導，這支排球隊所入住的飯店，是位在土耳其阿德亞曼省（Adiyaman）的伊西亞斯飯店（Isias Hotel）。這家飯店一共有7層樓，發生地震的當下共有39人，包含男排和女排隊、以及家長和老師，據傳當時只有4人成功地從廢墟中脫困。

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土耳其強震造成北賽普勒斯的排球校隊多人罹難，遺體運回國後，許多民眾前往哀悼。（法新社）

「我們沉痛地得知，北賽普勒斯這支排球隊的16名球員，在我國發生的地震災難中喪生。」土耳其排球協會（TVF）發文說，「我們向他們的家人和我們的國家表示哀悼。」這16名成員年紀約在12歲至15歲之間。

這支北賽普勒斯的排球校隊來自法馬古斯塔（Famagusta），部分喪命的遺體已經運回法馬古斯塔後，許多居民前往哀悼。

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı Voleybol Takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. — Türkiye Voleybol Federasyonu （@TVForgtr） February 10, 2023

土耳其強震造成北賽普勒斯的排球校隊多人罹難，遺體運回國後，許多民眾前往哀悼。（法新社）

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