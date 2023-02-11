PLG》真的被罰了！領航猿卡總因批評裁判吞1.5萬元罰款

桃園領航猿總教練卡米諾斯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園領航猿今天以78:80敗給台北富邦勇士，結束主場8連勝，賽後總教練卡米諾斯在記者會表示，就算會因向裁判開砲被罰款，他還是希望能藉由公開發聲捍衛自家球員和球隊，而PLG剛也針對卡總公開批判裁判的舉措開罰1.5萬元。

卡米諾斯賽後直指裁判吹判的問題，讓自家球員的吃虧，因此他希望裁判可以更公正，尊重他們的球員、球隊，此外，他認為自己也遭受差別待遇，因為今天他就被吹技術犯規，但對手總教練多次衝出合理區域卻都沒事，讓他摸不著頭緒。

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PLG聯盟不久後也發公告，認定卡米諾斯在賽後記者會公開批評裁判的行為，可依據賽務章程之聯盟相關人員行為準則，處以1.5萬元罰款。

詳細公告如下：

*賽事編號：G060 臺北富邦勇士（客）vs. 桃園璞園領航猿（主）

*日期：2023/02/11（星期六）

*事件：領航猿總教練卡米諾斯賽後記者會公開批評裁判

*說明：G060 臺北富邦勇士（客）vs. 桃園璞園領航猿（主），桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯於賽後記者會公開批評裁判，依聯盟賽事章程第二章球團規範第十二條球團義務12.3「球團有共同維護聯盟形象之義務，不得於公開場合，以任何形式對聯盟決策、賽事判決，懲處決定或仲裁判斷等事項，發表不當言論。」處以桃園璞園領航猿球團罰款新台幣壹萬伍仟元整。

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