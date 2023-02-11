晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》真的被罰了！領航猿卡總因批評裁判吞1.5萬元罰款

2023/02/11 22:46

桃園領航猿總教練卡米諾斯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園領航猿今天以78:80敗給台北富邦勇士，結束主場8連勝，賽後總教練卡米諾斯在記者會表示，就算會因向裁判開砲被罰款，他還是希望能藉由公開發聲捍衛自家球員和球隊，而PLG剛也針對卡總公開批判裁判的舉措開罰1.5萬元。

卡米諾斯賽後直指裁判吹判的問題，讓自家球員的吃虧，因此他希望裁判可以更公正，尊重他們的球員、球隊，此外，他認為自己也遭受差別待遇，因為今天他就被吹技術犯規，但對手總教練多次衝出合理區域卻都沒事，讓他摸不著頭緒。

PLG聯盟不久後也發公告，認定卡米諾斯在賽後記者會公開批評裁判的行為，可依據賽務章程之聯盟相關人員行為準則，處以1.5萬元罰款。

詳細公告如下：

*賽事編號：G060 臺北富邦勇士（客）vs. 桃園璞園領航猿（主）

*日期：2023/02/11（星期六）

*事件：領航猿總教練卡米諾斯賽後記者會公開批評裁判

*說明：G060 臺北富邦勇士（客）vs. 桃園璞園領航猿（主），桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯於賽後記者會公開批評裁判，依聯盟賽事章程第二章球團規範第十二條球團義務12.3「球團有共同維護聯盟形象之義務，不得於公開場合，以任何形式對聯盟決策、賽事判決，懲處決定或仲裁判斷等事項，發表不當言論。」處以桃園璞園領航猿球團罰款新台幣壹萬伍仟元整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。