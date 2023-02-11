UBA》游艾喆「大三元」 率政大贏健行奪14連勝、跨季30連勝

政大超級後衛游艾喆完成UBA首次大三元，率隊取得本屆14連勝、跨季30連勝。（UBA提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕真的辦到了！政治大學超級後衛游艾喆今在UBA公開男一級預賽，繳出19分、14籃板、12助攻，率隊以92：74打敗地主健行科大，取得本屆14連勝、跨季30連勝，續朝3連霸之路邁進。

游艾喆畢業於HBL傳統強權能仁家商，高中時曾至健行練球，今日首次在健行體育館比賽，以多投、多傳、多搶為主要目的，終於不再只是「準大三元」，成功完成生涯首次在UBA的大三元壯舉，他說：「生涯首度大三元雖不算圓夢仍很高興，尤其我們贏球，跨季30連勝，學長林彥廷UBA生涯得分也破千，算三喜臨門。」

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政大超級後衛游艾喆完成UBA首次大三元，率隊取得本屆14連勝、跨季30連勝。（UBA提供）

政大本屆找不到對手，明天跟另一強權世新大學互別苗頭，政大主帥陳子威說， 即便世新陳將双可能續掛傷號免戰，但政大不受影響，該怎麼打就怎麼打，全力拚贏球。

政大的大四後衛林彥廷15分，4季來打82場，總得分1007，成為「千分俱樂部」第10人，王凱裕12分，外籍生莫巴耶17分、12籃板。

健行本季主場第一敗，跨階段6連勝中斷，累計12勝2敗，劉丞勳21分最多，高錦瑋17分、9助攻，上屆代表政大的蔡宸綱則是16分、8籃板。

政大超級後衛游艾喆完成UBA首次大三元，率隊取得本屆14連勝、跨季30連勝。（UBA提供）

政大超級後衛游艾喆完成UBA首次大三元，率隊取得本屆14連勝、跨季30連勝。（UBA提供）

政大林彥廷UBA總得分破千分，成為史上第10人。（UBA提供）

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