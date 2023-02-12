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阿布達比女網》今晚決戰中巴組合 詹皓晴平常心拚2連冠

2023/02/12 07:11

詹皓晴（右起）與青山修子今晚聯手爭冠。（取自詹皓晴IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台將詹皓晴近來氣勢正旺，繼上週WTA250泰國華欣女雙封后之後，這週又天助自助挺進WTA500等級阿布達比女雙決戰，台灣時間今晚約7點，她與日本最佳搭檔青山修子的壓軸對手，將是中國張帥／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）。

詹皓晴上週與年輕同胞吳芳嫺首度合拍，就連爆冷門打下冠軍；之後小詹馬不停蹄轉戰中東，搭檔換成去年老戰友青山修子，「台日聯軍」又找回昔日默契，初登場直落2擊退第3種子美國馬丁妮茲（Nicole Melichar-Martinez ）／澳洲佩雷絲（Ellen Perez），8強她們原本對上實力堅強的瑞士班西琪（Belinda Bencic）／ 比利時梅騰絲（Elise Mertens），但因後者腿傷退賽，讓小詹人馬兵不血刃晉級4強。

「台日聯軍」準決賽乘勝追擊，歷經「超級搶十」扳倒頭號種子美國克勞琪克（Desirae Krawczyk）／墨西哥奧爾莫絲（Giuliana Olmos）後，不但挺進女雙壓軸，小詹也挑戰連續兩週奪冠，由於曾與張帥交手多次，非常熟悉彼此路球打法，因此她做好打硬仗的準備，「保持平常心，想辦法專注在每一球。」

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