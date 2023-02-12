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定向越野》楊晁青、黃敏惠復仇 全排賽第2站稱王封后

2023/02/12 07:13

男子精英組頒獎，冠軍楊晁青（左2）、亞軍陳彥龍（左3）。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023協會盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽，第2站移師台中中興大學，前站精英組男、女奪冠陳彥龍和江品宣，此役都有1個點出現失誤，讓上月在桃園中央大學屈居亞軍的楊晁青、黃敏惠，如今甜蜜復仇稱王封后。

去年全民運雙金后黃敏惠，首站與中正大學好手江品宣對決落敗，這次她汲取教訓，終以21分55封后，「這次場地是第一次辦比賽，比較有新鮮感，」黃敏惠賽後表示，剛考完大考，放鬆沒壓力，才能有所發揮。落居第二的江品宣並不沮喪，認為良性競爭有助實力提升，「體能還好，技巧不夠熟悉，有1個檢查點停頓太久，就沒了。我看圖的能力比黃敏惠弱，往後得更專注，賽後我們還是會交流。」

至於金門前亞錦賽國手陳彥龍首站強忍頭痛奪冠，這次卻發生失誤，時間多花1、2分鐘，讓冠軍飛走，「整體狀況還好，跑動步伐流暢。這次賽程距離的安排拉大，從15、16分鐘拉到18、20分鐘，地形變化高，發生失誤，下一站到嘉義，挑戰更大，到時候再見真章。」反觀楊晁青則全力求穩，不浪費體力，終以20分12秒封王，「這次路線特地隠匿一些檢查點，更有挑戰性，也很有趣，運氣很好，才拿到第一。」　

女子精英組頒獎，冠軍黃敏惠（左2）、亞軍江品萱（左3）。（大會提供）

楊晁青（右）黃敏惠（中）準備出發，兩人最終稱王封后。（大會提供）

　

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