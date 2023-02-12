足球》大反轉！阿根廷門將否認嘲諷姆巴佩：我非常尊重他

阿根廷門將E.馬丁尼茲。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕阿根廷門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）是卡達世界盃奪冠大功臣，卻因頻頻嘲諷法國王牌前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）而飽受爭議，近來他接受法國媒體專訪時澄清，其實非常尊重這位強敵，「我怎麼能取笑姆巴佩？他決賽可從我手中踢進4球！」

據《France Football》報導，E.馬丁尼茲針對世界盃引爆的種種風波回應，尤其涉及姆巴佩部分，「賽後我上前致意，表示很高興與他比賽，他幾乎一個人就贏了這場決賽。他擁有無窮天賦，當梅西（Lionel Messi）退休後，我相信他會獲得許多金球奬。」

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至於返國慶功遊行時的「姆巴佩娃娃」，E.馬丁尼茲則解釋：「當時人們扔了許多玩偶，一個印著姆巴佩頭像的娃娃掉在腳旁，我覺得很好笑，拿起它大約兩秒鐘，然後扔回去，就這樣而已。」

他再次強調，姆巴佩決賽上演「帽子戲法」，甚至PK大戰也破網，自己根本沒資格譏笑對方，「決賽就進4球！他一定認為我才是玩偶。我非常尊重姆巴佩，他是我見過的最好的法國球員。」

談及領取世界盃金手套獎後，當著卡達王室政要等貴賓面前做出不雅動作，E.馬丁尼茲坦承，連隊長梅西都曾警告他別這麼做，「我無心傷害任何人。當時會這麼做，只是我和隊友們之間的笑話。我對此感到後悔嗎？好吧，有些事我不會再做了。」

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