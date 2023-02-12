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經典賽》大讚佐佐木朗希又帥又強 陳冠宇：希望能前進東京同場較勁

2023/02/12 07:55

佐佐木朗希（左）、陳冠宇（右）和林襄（中）合照。（記者龔乃玠攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿與羅德在石垣島進行交流賽，經典賽台灣隊左投陳冠宇隨隊遠征。相隔2年多再度見到昔日隊友，陳冠宇坦言很開心。

陳冠宇昨日接受日媒《日刊體育》訪問時表示，自己被選進經典賽台灣隊，起初沒有在石垣島遠征名單外，但他想跟老東家羅德比賽，所以和母隊爭取後參加遠征隊伍。「能看到羅德的球衣很棒，」陳冠宇見到昔日隊友表示，很開心能看到大家，自己有在電視前面關注羅德的比賽，很想和他們交手。

陳冠宇昨天首度對戰日職老東家羅德隊，單局被敲2安被攻佔一、三壘面臨失分危機，最終連續解決2名打者，總計先發1局用17球無失分。

台灣隊若是在A組脫穎而出的話，有機會與日本隊交手，陳冠宇談到佐佐木朗希時表示，「球速非常快，控球也很好。台灣隊如果能去東京的話很想跟他同場較勁。」他也坦言，日本隊年輕好手輩出，是一支非常強的球隊。

陳冠宇也說道，佐佐木朗希不僅球速快，身體素質也不錯，又年輕又帥，在台灣也是超級巨星。佐佐木朗希與陳冠宇昨日也被媒體捕捉到在牛棚旁敘舊，有說有笑展現好交情。

陳冠宇在本屆經典賽台灣隊的角色是中繼投手，他認為要做好連續兩天出賽的準備，自己的狀況有步入佳境，希望能幫助台灣隊在A組的比賽中突圍而出。

佐佐木朗希跟陳冠宇。（記者龔乃玠攝）

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