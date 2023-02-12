NBA》神交易讓湖人戰力大升級 總管佩林卡：詹皇、AD都說讚

湖人總管佩林卡受訪時表示，詹姆斯和A.戴維斯都對交易感到滿意。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季戰績只有25勝31敗，在西部排名第13，紫金軍團在交易大限前積極補強，希望能再度挑戰總冠軍。除了找來八村壘外，更用魏斯布魯克（Russell Westbrook）等人換來D.羅素等6名年輕核心球員，總管佩林卡（Rob Pelinka）受訪時表示，詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）都對交易感到滿意，並認為這些交易讓湖人在季後擁有更多的操作空間。

湖人本季進行4筆交易，上月先是送出努恩（Kendrick Nunn）及3枚二輪籤，換來巫師日籍前鋒八村壘，在交易大限更是大動作與灰狼、爵士進行三方交易，告別魏斯布魯克，迎來D.羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（Malik Beasley）和范德比爾特（Jarred Vanderbilt），之後再把貝佛利（Patrick Beverley）和T.布萊恩（Thomas Bryant）送走，換回魔術24歲中鋒班巴（Mohamed Bamba）和曾效力過PLG桃園領航猿的金塊後衛里德（Davon Reed）。

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湖人交易掉6名球員，他們的共通點都是合約在季後將到期，換來的6名球員年紀都在30歲以下，整個戰力大換血年輕化，而且補進球隊最缺乏的側翼球員，整體投射和防守能力都有所提升。

佩林卡受訪時坦言，他們對交易的結果感到滿意，事前也獲得詹姆斯和A.戴維斯的同意，球隊一舉解決投籃、出手空間、側翼和隊形等問題，能夠補進這些年輕好手真的非常棒，他認為D.羅素很適合與紫金雙星搭配，而且也希望未來能夠與他續約。

「冒著風險交易是所有球隊都會遇到的事情，」佩林卡談交易魏斯布魯克時表示，當他們交易來魏少時，希望能夠他能幫助球隊競爭總冠軍，但他們沒有達到這項目標，這是整個團隊的問題，把過錯歸咎在一個球員身上是不公平的，佩林卡認為在交易大限前有機會改變球隊，願意冒著這麼大的風險進行交易。

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