NBA》取消四方交易吃大虧！勇士懷疑拓荒者隱瞞小裴頓傷勢

小裴頓。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕勇士交易大限前進行四方交易，但昨日迎回來的上季奪冠功臣小裴頓（Gary Payton II）體檢沒有通過，發現有嚴重傷勢，勇士有權取消交易。據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導爆料，勇士已經向聯盟告知，他們認為拓荒者有隱瞞傷勢之嫌，沒有向他們透露相關醫療訊息，若是聯盟調查確認屬實的話，拓荒者將會被罰款以及失去選秀權。

勇士在交易大限前和活塞、老鷹達成三方交易，把威斯曼（James Wiseman）送至活塞，並從老鷹獲得5個二輪選秀籤，還從活塞迎來前鋒諾克斯（Kevin Knox）；老鷹則從活塞拿到貝伊（Saddiq Bey）。勇士再和拓荒者交易，把5個二輪選秀籤和諾克斯送至波特蘭，換回防守大鎖小裴頓。

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據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基報導指出，小裴頓在體檢中被檢查出核心肌肉受損，預計要休養3個月，勇士要在今天美國東部時間9點30分決定是否要完成這筆交易，若是不同意的話，四方交易將會取消，如果泡湯的話，勇士豪華稅將增加3500萬美元。

更有媒體爆料，小裴頓本季一直帶傷打球，球隊還給他打止痛藥，交易時並未告知勇士此事，但拓荒者總管Joe Cronin否認這項消息，球隊不會讓不健康的球員冒著風險上場，並認為在交易談判中沒有隱瞞。

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