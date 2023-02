NBA》布里吉斯關鍵上籃放槍、汀維迪壓哨三分彈不算 籃網惜敗七六人

籃網新同學今天首度全部亮相,4人對戰七六人都是先發。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕籃網在交易大限前送走兩大雙星厄文(Kyrie Irving)和杜蘭特(Kevin Durant),3名新成員首度亮相,M.布里吉斯(Mikal Bridges)攻下全隊最高的23分,但籃網只打了3節好球,決勝節遭七六人逆轉,M.布里吉斯關鍵上籃放槍,汀維迪(Spencer Dinwiddie)壓哨追平三分彈不算,籃網終場以98:101輸球,B.西蒙斯(Ben Simmons)對戰老東家3戰全敗。

籃網在交易截止日前發起兩筆重磅交易,先後把厄文、杜蘭特兩位巨星送走,分別從獨行俠換來汀維迪和芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith),以及太陽的C.強森(Cameron Johnson)和M.布里吉斯,4名新同學都是籃網此役先發。

值得一提的是,這是哈登轉隊後首度回到籃網主場,全場籃網球迷抱以噓聲伺候,籃網新陣容展現堅強防守,讓恩比德(Joel Embiid)和哈登(James Harden)頻頻吃虧,籃網次節打出一波9:2的攻勢拉開差距,M.布里吉斯上半場攻下14分,籃網取得60:52領先。

七六人在後苦苦追趕,哈登和恩比德末節聯手帶隊反攻,打出13:2的小高潮,恩比德終場前最後5秒兩罰俱中,幫助七六人以99:98超前,而M.布里吉斯最後2.1秒關鍵上籃沒進,讓七六人有機可趁,哈登兩罰也進,儘管汀維迪在終場前0.9秒投進壓秒追平三分彈,但裁判經過重播輔助判決後判定得分不算,籃網未能將此役逼進延長賽,終場以98:101惜敗。

恩比德今天轟下全場最高的37分,另有13籃板和2抄截,哈登有29分、6籃板和6助攻的表現,馬克西(Tyrese Maxey)替補貢獻12分。

籃網以M.布里吉斯的23分最佳,外帶6籃板,J.哈里斯(Joe Harris)投進6顆三分球挹注18分,C.湯瑪斯(Cam Thomas)有14分,C.強森有12分、7籃板和3抄截,而B.西蒙斯只有4分、3助攻和3籃板的表現。

Spencer Dinwiddie just hit the greatest buzzer beater but it didn’t count https://t.co/OLf6p1vdpo