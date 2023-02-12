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NBA》布里吉斯關鍵上籃放槍、汀維迪壓哨三分彈不算 籃網惜敗七六人

2023/02/12 10:35

籃網新同學今天首度全部亮相，4人對戰七六人都是先發。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網在交易大限前送走兩大雙星厄文（Kyrie Irving）和杜蘭特（Kevin Durant），3名新成員首度亮相，M.布里吉斯（Mikal Bridges）攻下全隊最高的23分，但籃網只打了3節好球，決勝節遭七六人逆轉，M.布里吉斯關鍵上籃放槍，汀維迪（Spencer Dinwiddie）壓哨追平三分彈不算，籃網終場以98：101輸球，B.西蒙斯（Ben Simmons）對戰老東家3戰全敗。

籃網在交易截止日前發起兩筆重磅交易，先後把厄文、杜蘭特兩位巨星送走，分別從獨行俠換來汀維迪和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），以及太陽的C.強森（Cameron Johnson）和M.布里吉斯，4名新同學都是籃網此役先發。

值得一提的是，這是哈登轉隊後首度回到籃網主場，全場籃網球迷抱以噓聲伺候，籃網新陣容展現堅強防守，讓恩比德（Joel Embiid）和哈登（James Harden）頻頻吃虧，籃網次節打出一波9：2的攻勢拉開差距，M.布里吉斯上半場攻下14分，籃網取得60：52領先。

七六人在後苦苦追趕，哈登和恩比德末節聯手帶隊反攻，打出13：2的小高潮，恩比德終場前最後5秒兩罰俱中，幫助七六人以99：98超前，而M.布里吉斯最後2.1秒關鍵上籃沒進，讓七六人有機可趁，哈登兩罰也進，儘管汀維迪在終場前0.9秒投進壓秒追平三分彈，但裁判經過重播輔助判決後判定得分不算，籃網未能將此役逼進延長賽，終場以98：101惜敗。

恩比德今天轟下全場最高的37分，另有13籃板和2抄截，哈登有29分、6籃板和6助攻的表現，馬克西（Tyrese Maxey）替補貢獻12分。

籃網以M.布里吉斯的23分最佳，外帶6籃板，J.哈里斯（Joe Harris）投進6顆三分球挹注18分，C.湯瑪斯（Cam Thomas）有14分，C.強森有12分、7籃板和3抄截，而B.西蒙斯只有4分、3助攻和3籃板的表現。

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