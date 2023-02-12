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MLB》道奇牛棚添161公里火球男 1年3千萬補進前紅雀終結者

2023/02/12 11:51

前紅雀火球終結者雷耶斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇季後補強重點是牛棚戰力，今天傳出以1年110萬美元（約新台幣3321萬）的合約簽下前紅雀明星終結者雷耶斯（Alex Reyes），體檢通過後合約將正式生效。

據大聯盟官網記者托里比奧（Juan Toribio）報導指出，這筆合約含有300萬美元的2024球隊選擇權，如果雷耶斯本季表現亮眼的話，包含激勵獎金的話，合約總值將高達1000萬美元，這對道奇而言是低風險、高報酬的投資。

28歲的雷耶斯生涯5季都效力紅雀，當他健康時是全國聯最優秀的終結者之一，最快球速達100英哩，生涯年是2021年，該年拿下10勝8敗29次救援成功，還有95次三振，防禦率3.24，生涯首度入選明星賽。

然而大大小小的傷勢困擾著他，去年5月他因為肩膀動刀提前報銷。最後他被紅雀隊不續約釋出，隨後有多隊表明興趣，最後落腳道奇。

道奇隊牛棚大將崔南（Blake Treinen）因為肩膀動刀，本季回歸時間未定，另外金布瑞（Craig Kimbrel）、普萊斯（David Price）以及馬丁（Chris Martin）都已經離隊，先後補進S.米勒（Shelby Miller）和雷耶斯，對球隊是一大助益。

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