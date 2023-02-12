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NBA》現代神獸太猛！MVP約基奇單季20次大三元達標 成史上第5人

2023/02/12 11:51

約基奇。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕西部龍頭金塊今以119：105輕取黃蜂，MVP約基奇（Nikola Jokic）繳出30分、16籃板、10助攻鬼神數據，這是他本季第20次大三元，創下史詩紀錄。

黃蜂上半場打完還以60：57握有3分領先，結果易籃後戰況風雲變色，金塊第三節打出37：23猛烈攻勢，一舉超前比分，陷入落後的黃蜂最終追分未果，吞下敗仗。

金塊全場7人得分上雙，約基奇繳出30分、16籃板、10助攻，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）15分、5助攻，波特（Michael Porter Jr.）14分、6籃板。

《NBA History》指出，約基奇成為史上第5位能在單一賽季中，繳出至少20次大三元的球員，加入「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、哈登（James Harden）的行列。

黃蜂部分，華盛頓（P.J. Washington）22分、4籃板，海沃德（Gordon Hayward）21分、3助攻，小波爾（LaMelo Ball）18分、9籃板、12助攻。

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