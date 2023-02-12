NBA》湖人新援首秀攻守俱佳 施洛德、AD聯手擒勇士止3連敗

湖人在客場以109：103擊敗勇士，中止近期的3連敗。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人送走魏斯布魯克（Russell Westbrook），透過三方交易換來D.羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（Malik Beasley）和范德比爾特（Jarred Vanderbilt）等人，讓球隊攻守都大幅升級，同時也打出新氣象。施洛德（Dennis Schroder）攻下全隊最高的25分，A.戴維斯（Anthony Davis）繳出雙十表現，決勝節賞了2記關鍵麻辣火鍋，兩人幫助球隊在客場以109：103擊敗勇士，賞給對手2連敗。

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因左腳踝痠痛，連2場高掛免戰牌，透過驚天三方交易加盟湖人的D.羅素、畢斯利和范德比爾特都有出賽，而D.羅素鳳還巢首秀擔任先發。

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D.羅素。（美聯社）

湖人二當家A.戴維斯今天手感低迷，所幸施洛德和八村壘頂上火力空缺，新陣容防守實力大幅提升，湖人上半場僅以51：53落後。湖人易籃後持續反攻，數度扳平比數，新同學范德比爾特和畢斯利連續得分，在第三節末段率領湖人打出一波8：2的攻勢反超，取得85：79的領先。

勇士波爾（Jordan Poole）在第四節開始飆分，單節豪取17分，更一度助隊以95：96超前，湖人D.羅素、八村壘和施洛德紛紛挺身而出，將領先優勢要回，儘管A.戴維斯投籃命中率慘澹，但決勝節關鍵時刻賞給K.湯普森（Klay Thompson）兩鍋，湖人終場就以109：103贏球，中止近期的3連敗。

范德比爾特。（今日美國）

施洛德攻下湖人全隊最高的26分，八村壘有16分、7籃板，A.戴維斯此役19投僅5中，拿下13分，但在防守上有所貢獻，繳出16籃板和3阻攻，新同學D.羅素有15分、6助攻和5籃板，范德比爾特替補得到12分、8籃板。

勇士波爾豪取全場最高的29分，外帶6助攻和5籃板，K.湯普森挹注15分，D.格林（Draymond Green）有12分、10助攻和7籃板的全能表現，A.威金斯（Andrew Wiggins）則有12分、6籃板。

施洛德。（今日美國）

波爾。（美聯社）

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