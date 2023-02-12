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NBA》不去獨行俠改去「宇宙太陽」！魔術射手買斷後將搭上奪冠列車

2023/02/12 13:41

羅斯預計買斷合約後，將會加盟太陽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術32歲射手T.羅斯（Terrence Ross）與球隊達成買斷合約的協議，成為自由球員後將會加盟太陽，搭上杜蘭特（Kevin Durant）、保羅（Chris Paul）和布克（Devin Booker）等人所組成的奪冠列車。

據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，原先T.羅斯有意加盟獨行俠，但太陽新老闆伊許比亞（Mat Ishbia）和總教練M.威廉斯（Monty Williams）扮演程咬金，成功攔胡，讓他改變想法，下一站將飛向鳳凰城。

T.羅斯本季三分球命中率高達38.1％，近四季都能繳出場均雙位數以上的得分，證明了他是一位聯盟中表現穩定的得分手，魔術年輕好手輩出，壓縮了他的出賽空間，本季出賽42場，上場時間為22.5分鐘，場均可以繳出8分、2籃板，場均三分出手為7.1顆，投進3.1顆。

太陽日前在季中交易截止日前發動核彈級的重磅操作，網羅兩屆總決賽MVP杜蘭特，搭配後場雙槍保羅、布克和中鋒艾頓（Deandre Ayton），打造最強「四巨頭」，強勢挑戰隊史首座總冠軍，而T.羅斯的三分能力將為太陽板凳提供火力。

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