NBA》雙星首次合體出師不利！ 厄文、東契奇合轟55分獨行俠卻輸了

厄文、東契奇首次合體。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕明星後衛厄文（Kyrie Irving）被交易至獨行俠後，今與一哥東契奇（Luka Doncic）首次合體，兩人合轟55分，結果獨行俠在延長賽敗北，終場以128：133不敵國王。

此役之前，厄文轉戰獨行俠後已經打了2場比賽，球隊都拿下勝利，但這2戰東契奇皆因傷缺陣，今日東契奇傷癒歸隊，雙星終於迎來首次合體，成為外界關注焦點。

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獨行俠上半場打完握有2分領先，第三節雙方各取24分表現平分秋色，獨行俠以88：86領先進入決勝節，第四節福克斯（De'Aaron Fox）獨拿12分，率領國王持續緊咬戰局，倒數37.6秒時，沙波尼斯（Domantas Sabonis）搶到籃板後在籃下擺進2分，幫助國王追成114：114平手，逼進延長賽。

來到延長賽，福克斯繼續展現大將之風，單節豪取14分上演個人秀，包括關鍵時刻的罰球8罰8中無一失手，幫助國王擊退雙星坐鎮的獨行俠。

國王6人得分上雙，福克斯36分、5助攻，沙波尼斯22分、14籃板，T.戴維斯（Terence Davis）22分、6籃板。

獨行俠方面，厄文28分、7籃板、7助攻，東契奇27分、9籃板、5助攻，J.格林（Josh Green）挹注23分、5籃板。

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