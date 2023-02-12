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亞洲室內田徑賽》台灣史上第2金！林昱堂男子跳遠破全國紀錄

2023/02/12 15:02

林昱堂（中）贏得亞洲室內田徑錦標賽男子跳遠金牌。（亞田總Siong Peh提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕哈薩克首都阿斯塔納舉行的第10屆亞洲室內田徑錦標賽，台灣年輕好手林昱堂克服當地寒冬低溫，男子跳遠決賽第3次試跳繳出8公尺02，勇奪金牌同時打破全國室內紀錄，這也是台灣隊賽史第2金。

年僅22歲的林昱堂，近年成績持續提升，昨天資格賽跳出7公尺80，第2名晉級決賽。今日氣溫更低，體感溫度甚至只有攝氏零下35度，林昱堂雖然熱身特別久，感覺仍有點放不開，所幸第1跳之後，臨場表現漸入佳境，只可惜突破8公尺之後，節奏又有點跑掉，賽後他說：「其實還想把成績拉更高，不過能拿金牌還是很開心。」至於同胞隊友文華佑也以7公尺82拿到第4名。

林昱堂此行奏捷，一舉超越2016年1月30日侯育伯在華盛頓大學室內田徑邀請賽創下的7公尺83全國紀錄；這也是謝佳翰2014年男子撐竿跳5公尺15掄元後，台灣田徑代表隊在亞洲室內田徑錦標賽史的第2面金牌。　

林昱堂（右）贏得亞洲室內田徑錦標賽男子跳遠金牌。（亞田總Siong Peh提供）

林昱堂贏得亞洲室內田徑錦標賽男子跳遠金牌。（亞田總Siong Peh提供）

　

　

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