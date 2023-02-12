NBA》談籃網三巨頭徹底瓦解 哈登直言：這組合是錯的！

籃網當初組成的三巨頭厄文、杜蘭特、哈登，三人只合體打了16場比賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網日前在交易大限前，先後把雙星厄文（Kyrie Irving）和杜蘭特（Kevin Durant）交易，宣告當初和哈登（James Harden）的三巨頭正式瓦解。哈登今天表示，當初這個三巨頭組合是錯的。

《ESPN》報導，七六人今天在客場以101比98擊敗籃網，哈登賽後談到三巨頭瓦解一事時說，「這是錯的，絕對是錯的，這是不對的。所以這並沒有帶來好結果。」

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賽後被問到他是否想像厄文、杜蘭特相繼離開籃網後，對上沒有雙星的前東家，哈登則說，「有，但我不是無緣無故要求離開，我在火箭隊時期很好，顯然我們沒有機會贏得總冠軍，但我感覺很舒適，所以對我來說，離開我的家庭、離開我在那創造的所有東西，來到布魯克林的一年半後，試著離開是有原因的。」

哈登。（今日美國）

哈登相信籃網可以做些事情留住他，但他並沒有詳細說明，「很多事情，只是有許多障礙，但這許多是球隊內部的事情，我永遠不會說出來，放在媒體或其他地方，這也是我做出這個決定的原因之一。」

「但快轉至今，我看起來不像是唯一發瘋的人了。」哈登說，「我不像那種半途而廢、或是不論當時媒體怎麼說我的那個人了。我知道發生什麼，做出決定，嘿，我無法應付這樣的事情，不想處理這些事，我只想打籃球，享受籃球帶來的樂趣。快轉至今日，他們（籃網）有一個全新的陣容。」

哈登是在2020-21賽季的季中被火箭交易至籃網，和厄文、杜蘭特組成三巨頭，但三人一共只「合體」16場比賽，哈登只為籃網打了44場比賽，在去年2月就被交易至七六人。哈登說，「這令人沮喪。我認為，當你一起打球不到20場比賽時，會讓人有點失望，但事實就是這樣。希望現在每個人都到了好地方，我們可以繼續前進。」

哈登。（今日美國）

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