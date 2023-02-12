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MLB》馬林魚賣掉前大物野手 前運動家兩大左投希望聚首邁阿密

2023/02/12 16:35

普克。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚發動交易，將前大物外野手布雷戴（JJ Bleday）賣給運動家，換取前百大左投普克（A.J. Puk），增加牛棚戰力。

布雷戴曾是馬林魚農場體系的大物外野手，在《MLB Pipeline》於2021年被選為百大新秀第20名，2020年到2022年都入選百大新秀，不過去年在初登大聯盟後表現一般，65場出賽共204四打數，僅敲出5轟，打擊率1成67，攻擊指數僅0.586。

布雷戴被送往運動家。（資料照，法新社）

運動家普克也是前大物左投，他自2017到2020年連續4年入選百大新秀，但在登上大聯盟後表現也差強人意，不過去年被轉往牛棚後表現止跌回升，62場出賽投66.1局，送出76次三振，防禦率3.12，每局被上壘率1.146。

普克的交易讓馬林魚同時擁有前運動家兩位頂尖大物左投，2019年魯薩多與普克是運動家農場前兩號新秀，兩人也分別是百大新秀第12名與第42名。馬林魚在2021年賣掉外野手馬堤（Starling Marte）換來魯薩多（Jesus Luzardo），上季魯薩多投出生涯年，18場先發共投100.1局，送出120次三振，K/9值10.76，fWAR（勝利貢獻值）2.2寫下生涯新高。

2019年運動家前兩號大物魯薩多（見圖）與普克將在馬林魚同隊。（資料照，美聯社）

而細看2019年運動家的前四大新秀，除了魯薩多與普克都被交易到馬林魚外，第三號捕手莫菲（Sean Murphy）也在這個休賽季被賣給勇士，第四順位的K.穆雷（Kyler Murray）更直接跑去打美式足球，還與紅雀隊簽下5年2.305億美元的天價大約。

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