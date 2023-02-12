T1》魔獸霍華德雙20大三元！率雲豹2連勝還叫林書豪加盟

霍華德。（雲豹提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕上週日斬斷T1聯盟史上最慘10連敗紀錄後，桃園永豐雲豹今作客高雄全家海神，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）雙喜臨門，28分、22籃板、14助攻完成來台首度大三元，也助客軍137：116爆冷扳倒衛冕軍地主，本季首次2連勝，更終止兩季以來對戰9連敗。

拜前NBA球星「魔獸」超旺人氣所賜，海神高雄巨蛋主場票房熱賣，再度突破萬人關卡來10058席。賽後霍華德表示，其實不知道締造大三元紀錄，重點是球隊贏球，「能夠2連勝，真的很高興，尤其對強敵海神復仇。特別感謝隊友，球傳給他們都有投進。」最後他還對昔日NBA火箭隊友林書豪隔空喊話，「非常開心聽到你回到台灣，祝福你有好表現，下季加盟T1吧。」

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艾夫伯。（雲豹提供）

過年期間請假赴英國、中東等地旅遊後，寶刀未老的霍華德歸隊開工，就展現強烈企圖心，2月5日客場踢館，包辦21分、14籃板、6助攻，率雲豹110 ：90大破台中太陽，本季第2勝到手。如今海神長人庫薩斯（Mindaugas Kupsas）因眼睛舊傷休兵，「魔獸」再度宰制禁區，頻頻轟炸籃框，火力旺盛，籃板數也冠絕兩軍，雲豹35：31開局，第2節乘勝追擊，全隊5人得分達雙位數，差距擴大至24分，上場結束仍領先16分。

易籃再戰，海神趁「魔獸」休息調空檔試圖反撲，但禁區防線失守，零星反撲火力未能連貫，始終無法把失血減少至個位數，反觀霍華德第4節重新披掛上陣，再度展現全方位身手，單打禁區還助攻傳導，不但來台後首次單場得分、籃板、助攻都達雙位數，還是難度更高的「雙20大三元」，並讓雲豹狂飆隊史2季以來得分新高。

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