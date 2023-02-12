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PLG》首秀打41分鐘！林書豪繳21分、13助攻 鋼鐵人力退夢想家止敗

2023/02/12 17:02

林書豪（左）。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄17直播鋼鐵人球星林書豪今迎來在台灣職籃首秀，吸引5321滿場球迷進場觀戰。他不負眾望繳出21分、13助攻，還獲得了球隊為他頒發的「單場MVP」殊榮，加上洋將克拉索夫挹注24分、18籃板，兩人率隊以95：80終止近期4連敗。

鋼鐵人本季迎來前NBA台裔球星林書豪加盟，不過目前球隊戰績不佳，以2勝17負戰績敬陪末座，且他們在農曆年後吞下4連敗，今也期盼在林書豪帶領下，能順利止敗。

鋼鐵人此仗在首節一度落後，但在陳又瑋、王律翔接連開火之下，順利超車；而林書豪在開賽展現傳球功力，頻頻送出助攻，為隊友們穿針引線，他在上半場繳出11分、9助攻，助鋼鐵人以56：40取得領先。

易籃後，夢想家後衛林俊吉挺身而出，他單節攻下10分，助隊一度回到個位數差距，不過鋼鐵人這次沒有自亂陣腳，林書豪、呂政儒輪流得分，帶著雙位數領先進入決勝節。

林書豪（左）。（記者李惠洲攝）

鋼鐵人在決勝節不給夢想家反撲機會，加上夢想家洋將吉爾貝克犯滿畢業，更無力縮小差距，最終鋼鐵人以15分差，摘下本季第3勝，並終止近期4連敗。值得一提的是，最後1分鐘林書豪站上罰球線，獲得全場球迷喝采，並高喊MVP。

即便林書豪已有一段時間未出賽，但今天仍舊「打好打滿」，他上場41分鐘進帳21分、13助攻，首秀就有雙十演出；克拉索夫挹注24分、18籃板。夢想家盧冠良貢獻20分，吉爾貝克19分、11籃板，林俊吉18分。

林書豪（左）。（記者李惠洲攝）

林書豪（左）。（記者李惠洲攝）

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