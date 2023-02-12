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NBA》不怨恨太陽賣掉他 鐵人前鋒：幸好我是被拿去換KD

2023/02/12 17:52

布里吉斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕布里吉斯（Mikal Bridges）在今年的交易大限前的最震撼交易，被太陽拿去交易籃網頂級球星杜蘭特（Kevin Durant），今天他在受訪時談論起這則交易時表示，他完全能夠理解太陽的舉動。

布里吉斯是太陽在2018年選秀會上透過與七六人交易，以第10順位選進的優質前鋒。在進聯盟後布里吉斯締造鐵人紀錄，生涯每一場比賽包含季後賽都全勤，他也逐漸成為太陽的攻守核心，在2021年他與太陽簽下4年9000萬美元的延長合約，去年於年度最佳防守球員票選上獲得第二名肯定，本季他還將自己的得分提升到生涯最高的17.2分。

太陽在2021年不敵公鹿無緣奪下隊史首座年度總冠軍，但本季太陽新老闆伊許比亞（Mat Ishbia）在接手太陽後便直言要「幹大事」。交易大限前伊許比亞要求總管瓊斯（James Jones）與籃網再去談杜蘭特交易案，最終太陽用布里吉斯與C.強森（Cameron Johnson），克勞德（Jae Crowder）加上4張首輪選秀籤（2023、2025、2027、2029年）與2028年的選秀互換權，將杜蘭特與華倫（TJ Warren）換來陣中，強勢挑戰今年總冠軍。

今天布里吉斯迎來轉隊首戰，他也對太陽這筆交易侃侃而談：「他是KD，我能理解。甚至我寧可說我很高興我是被拿去交易杜蘭特，而非一個可能是不好的球員。這就是現實...我能理解。太陽需要得到杜蘭特，如果是我的話大概也會做這筆交易。」

布里吉斯也坦言，他知道去年夏天KD就曾說過想要來鳳凰城：「我們都知道交易包裹當中涉及的東西會長什麼樣子，要走的人大概就是我們兩個（他與C.強森 ）。」另一位在太陽交易包裹中的球員C.強森說道：「現在往回看，鳳凰城換了新的老闆，讓那邊充滿許多令人興奮的薪柴。在交易大限時什麼事情都是公平的。」

布里吉斯與C.強森。（資料照，法新社）

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