網球》美國一哥佛里茲慘遭逆襲 黑馬吳易昺締中國男網新猷

中國黑馬吳易昺今日爆冷擊敗美國一哥佛里茲，成為史上首位進軍ATP巡迴賽等級決賽的中國選手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明日更新的世界排名，將以世界第7改寫美國近12年來男單最佳排名的佛里茲（Taylor Fritz），今日於ATPP250等級的達拉斯公開賽四強爆出冷門！這位美國一哥與中國黑馬吳易昺大戰三盤、逾兩個半小時，以7：6（7：3）、5：7、4：6慘遭逆轉，也讓後者成為中國男子網球史上，首位闖進ATP巡迴賽冠軍戰的球員。

目前排行第97的吳易昺，上週靠挑戰賽亞軍積分進補，首度晉升全球百大高手之林。本週達拉斯公開賽，這位23歲的中國小將扮演種子殺手，一路淘汰賽會第3種子波瓦洛夫（Denis Shapovalov）、第8種子馬納里諾（Adrian Mannarino）等名將。

請繼續往下閱讀...

今日四強面對頭號種子佛里茲，吳易昺各項發球數據雖不及對手，全場更面臨多達9個破發點，卻一一守下；並於僅有的4次破發機會中，成功兌現兩次，也使吳易昺得以在先失一盤、且第二盤距離淘汰僅差兩分的情況下，上演驚奇逆轉秀。

如今，這位意外殺出的中國黑馬，將於決賽強碰另一位地主好手、大會第5種子伊斯納（John Isner）。無論吳易昺是否最終能爆冷奪冠，他於下週更新的最新世界排名都將躍升21席，不僅改寫個人新高，還將取代同胞前輩張之臻，成為新任中國男單一哥。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法