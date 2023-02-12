晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》美國一哥佛里茲慘遭逆襲 黑馬吳易昺締中國男網新猷

2023/02/12 18:46

中國黑馬吳易昺今日爆冷擊敗美國一哥佛里茲，成為史上首位進軍ATP巡迴賽等級決賽的中國選手。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明日更新的世界排名，將以世界第7改寫美國近12年來男單最佳排名的佛里茲（Taylor Fritz），今日於ATPP250等級的達拉斯公開賽四強爆出冷門！這位美國一哥與中國黑馬吳易昺大戰三盤、逾兩個半小時，以7：6（7：3）、5：7、4：6慘遭逆轉，也讓後者成為中國男子網球史上，首位闖進ATP巡迴賽冠軍戰的球員。

目前排行第97的吳易昺，上週靠挑戰賽亞軍積分進補，首度晉升全球百大高手之林。本週達拉斯公開賽，這位23歲的中國小將扮演種子殺手，一路淘汰賽會第3種子波瓦洛夫（Denis Shapovalov）、第8種子馬納里諾（Adrian Mannarino）等名將。

今日四強面對頭號種子佛里茲，吳易昺各項發球數據雖不及對手，全場更面臨多達9個破發點，卻一一守下；並於僅有的4次破發機會中，成功兌現兩次，也使吳易昺得以在先失一盤、且第二盤距離淘汰僅差兩分的情況下，上演驚奇逆轉秀。

如今，這位意外殺出的中國黑馬，將於決賽強碰另一位地主好手、大會第5種子伊斯納（John Isner）。無論吳易昺是否最終能爆冷奪冠，他於下週更新的最新世界排名都將躍升21席，不僅改寫個人新高，還將取代同胞前輩張之臻，成為新任中國男單一哥。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。