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足球》世俱盃決賽成進球大戰 皇馬5：3封王奪隊史第5冠

2023/02/12 20:25

西甲豪門皇家馬德里贏得隊史第5度於世俱盃封王，同時也是賽史最多冠紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西甲豪門皇家馬德里，台灣時間今晨與沙烏地阿拉伯強權希拉爾爭奪本屆俱樂部世界盃（簡稱世俱盃）冠軍。皇馬靠著瓦德維德（Federico Valverde）、維尼修斯（Vinicius Junior）兩人皆二度破門，加上另一主戰前鋒本澤馬（Karim Benzema）同樣有進球表現，終場便以5：3勝出，笑捧隊史第5座世俱盃冠軍。

賽前即保有賽史最多冠紀錄的皇馬，本場比賽第13分鐘便由維尼修斯率先破門；5分鐘後，希拉爾後衛未能第一時間將球清出禁區，皇馬中場瓦德維德趁亂殺出、再補一球，幫助球隊於開賽不到20分鐘便取得兩球領先。

希拉爾身為沙國首支挺進世俱盃決賽的球隊，立刻於第26分鐘還以顏色。前鋒馬雷加（Moussa Marega）於中圈附近接獲隊友傳球後，一路盤帶至禁區內勁射破網，令希拉爾半場結束得以1：2緊咬對手。

中場休息過後，皇馬兩大前鋒維尼修斯、本澤馬開始上演個人秀。兩人於下半場開踢25分鐘內各自繳出進球、助攻各一的表現，迅速為球隊擴大領先優勢，也因此為比賽定調。

此役不僅是皇馬自2018年來首度稱霸世俱盃，同時持續推高賽史最多冠軍次數，並再次擦亮「世俱盃之王」的招牌。

本澤馬（右）與維尼修斯（左）兩人在世俱盃決賽中稱職扮演進攻要角。（路透）

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