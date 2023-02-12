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桌球》驚險化解兩個賽末點 鄭怡靜／李昱諄逆轉法國黑馬奪下合拍首冠

2023/02/12 21:23

鄭怡靜（左）和李昱諄逆轉法國組合，拿下合作以來首座女雙冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「諄靜組合」鄭怡靜／李昱諄今晚在2023年WTT安曼挑戰賽女雙決賽，第4局驚險化解兩個賽末點後，以3:2逆轉世界排名69的法國黑馬組合帕瓦蒂/露茲，拿下兩人合拍以來第一座國際賽冠軍。

去年才成軍的鄭李配，在去年杜哈球星挑戰賽、美國佛利蒙支線賽兩度闖進決賽，最後都敗給日本組合，和冠軍擦身而過。

世界排名23的鄭怡靜／李昱諄，首輪先以3:2力退中國新生代組合蒯曼縱歌曼，8強再以3:1解決世界排名第4的盧森堡組合倪夏蓮/狄努特，4強也以3:1逆轉世界排名12的香港組合杜凱琹/朱成竹

去年底獲得世青賽U19女雙銀牌的帕瓦蒂/露茲，這一站也連續擊退世界排名第3的波卡諾娃/史佐克絲、世界排名第8的瑞典組合柏格史東/卡爾柏格，技驚四座。

面對平均年齡僅19歲的帕瓦蒂/露茲，鄭李配打完前3局以7:11、11:6、9:11落後，第4局更陷入8:10的絕境。

關鍵時刻，鄭怡靜連續正手挑球得手，化解兩個賽末點，隨後帕瓦蒂接發球出現失誤，鄭李配以12:10扳平戰局。

決勝局，鄭李配出手更果決、堅定，並主動上手，以9:1強勢開局，讓對手無力招架，最終以11:3贏得冠軍。

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