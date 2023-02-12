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體育 籃球 PLG

PLG》關達祐本季首度先發 領航猿14分差力退攻城獅

2023/02/12 21:39

賽後由本賽季首度先發上場的關達祐，享受勝利礦泉水浴。（領航猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕桃園璞園領航猿今在主場迎戰新竹街口攻城獅，由桑尼與盧峻翔擔任得分雙箭頭，上半場分別貢獻14分與12分，第二節終了前陳冠全連續兩顆三分支援於單節獨攬8分，幫助領航猿持續擴大領先優勢，而後靠著穩定攻守發揮，終場以95比81擊退攻城獅。

卡米諾斯總教練賽後表示：「今日的開局是本季最順的一場，充分展現領航猿的攻守特色」，他也相當肯定無論先發或替補球員，上場皆能有所發揮，而今日繳出19分的盧峻翔，談到場上表現，他認為自己只是持續做好應盡的工作。

本季首度先發的關達祐，共繳出6分、3籃板、3助攻，帶著緊張的心情上場的他說：「上了場就想辦法把任務做好，特別是轉換快攻上打出團隊球風。」卡米諾斯總教練也讚許他平時的訓練態度，「是一名努力不懈的球員。」幾乎場場穩定貢獻「double-double」的艾爾斯，今日上場15分16秒，即拿下16分11籃板，持續穩定攻守發揮。

領航猿擊退新竹街口攻城獅。（領航猿提供）

桑尼繳出22分、9籃板、1抄截。（領航猿提供）

盧峻翔貢獻19分、7籃板、6助攻 、3抄截。（領航猿提供）

關達祐首度先發，繳出6分、3籃板、3助攻。（領航猿提供）

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